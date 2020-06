Nav venter høy arbeidsledighet også neste år

Analysen tar for seg tre ulike utfall, og selv det mest optimistiske spår høy ledighet. Ifølge hovedscenarioet kan bruttoledigheten gå fra 11,2 prosent ved utgangen av april i år til 4 prosent i gjennomsnitt for neste år.

– I vårt hovedscenario anslår vi at ledigheten fortsetter å falle, men i et langsommere tempo enn vi har sett den siste tiden. Det betyr at ledigheten også neste år vil være betydelig høyere enn det vi har vært vant til de siste årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng om analysen.

Tirsdag var det registrert 304.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette utgjør 10,8 prosent av arbeidsstyrken. En arbeidsledighet på 4 prosent utgjør 114.000 personer i gjennomsnitt.

– Selv i det best tenkelige scenarioet ser vi for oss at man ved utgangen av 2020 vil ha like mange arbeidsledige som man så da finanskrisen nådde toppen. Det sier sitt om denne situasjonen, sier Nav-forsker Malin Charlotte Engel Jensen til Dagens Næringsliv.

Hun er en av tre forfattere bak den nye analysen.

– Slik det ser ut nå, er det ikke realistisk at vi vil nå normalen i løpet av 2021. Det er likevel mye usikkerhet knyttet til situasjonen siden det er langt fram i tid, sier Jensen.