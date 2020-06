Norsk Folkehjelp: Nå må Norge gjøre ord til handling

Norge får kontinuerlig tilgang til de fem permanente medlemmene i Sikkerhetsrådet, Norge vil være relevant for andre stater som ikke har den samme tilgangen, og innflytelsen kan bli reell om Norge tør å satse. Dette er en unik mulighet som forplikter, sier generalsekretær i Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Onsdag kveld ble det klart at Norge sikret seg en plass i FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022.

Norsk Folkehjelp peker på at verden nå trenger et sikkerhetsråd som klarer å ta grep og holde stater ansvarlige for deres gjerninger.

Den roterende plassen i Sikkerhetsrådet gir også en mulighet for å sette atomvåpen på dagsorden igjen, mener Norsk Folkehjelp.

– Norge må være en tydelig stemme som presser på for umiddelbar kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning, inkludert ved å kreve reversering av avviklingen av rustningskontrollregimet og ved å støtte opp om FN-traktaten som forbyr atomvåpen, sier Westhrin.