Røde Kors har store forventninger til Norge i Sikkerhetsrådet

Norge sikret seg onsdag en plass i FNs sikkerhetsråd fra 2021 til 2022.

– Norske myndigheter må bruke denne muligheten til å sikre økt beskyttelse for den utsatte sivilbefolkningen i dagens mange konflikter, sier Apeland.

Røde Kors viser til at regjeringen i valgkampen lovet at Norge skal jobbe for å sikre respekt for folkeretten, beskyttelse av sivile, kvinners rettigheter og deltakelse, og fremme sammenhengen mellom sikkerhet og bærekraftig utvikling.

Seksuell og kjønnsbasert vold rammer millioner av mennesker, og brukes som et våpen i krig og konflikt, påpeker Apeland.

– Vi har store forventninger til at regjeringen prioriterer denne utfordringen som dessverre synes å være stadig økende. Dette bør Norge rette søkelyset mot i perioden de har formannskapet i Sikkerhetsrådet, sier han.