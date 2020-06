Flyktninghjelpen: Norge må ikke feige unna

I en offisiell uttalelse fra Flyktninghjelpen onsdag kveld gratulerer Flyktningrådet regjeringen med plassen i FNs sikkerhetsråd. Der minner stiftelsen om at Norge har lovet å prioritere menneskerettigheter og mennesker som lider som følge av krig og konflikt.

– Dette må sikre at verdenssamfunnet setter søkelys på og handler mot brudd på humanitære prinsipper, og ikke feiger unna fordi man frykter politisk tilbakeslag, står det i gratulasjonen.

Videre skriver Flyktninghjelpen at den regner med at Norge blir en modig forkjemper for de fordrevne, og at landet blir en motvekt til dem som misbruker makt og våpen.