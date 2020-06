Arbeidere fra EU/EØS kan jobbe i karantenetiden

Norsk Industri har i samråd med helsemyndighetene utarbeidet en smittevernveileder for industrien slik at arbeidere fra EU/EØS kan jobbe under karantenetiden. Her viser helseminister Bent Høie (H) ved hjelp av en tommestokk hvor stor avstand det nå skal være mellom folk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix