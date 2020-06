Tidligere statsråd Astrid Gjertsen er død

Det får NTB opplyst fra familien.

Gjertsen var valgt inn som fast representant på Stortinget i fire perioder fra 1973 til 1989. Før det var hun vara i fire år.

Hun var forbrukerminister fra 1981 til 1986. Her ble hun mest kjent for forbrukerpolitikk og sin kamp for mer fleksible åpningstider i butikkene.

Gjertsen vokste opp på en gård på Jylland, men flyttet først til Oslo etter at hun ble gift med en nordmann og deretter til Borøya i Tvedestrand i 1953.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at da Høyre gikk i bresjen for å åpne Norge på 80-tallet, var Astrid kvinnen som ledet an.

– Engasjementet for åpenhet og frihet for enkeltmennesket hadde den danskfødte politikeren båret med seg nærmest hele livet. Astrid visste at tidene hadde endret seg, og så blant annet at det rammet kvinnene i yrkeslivet hardest når alle butikker måtte stenge klokken 17, sier Solberg.

– Jeg kjente Astrid som en varm, engasjert politiker som hadde omtanke for både medmennesker og sin vakre hage på Sørlandet som hun brukte så mye av sin tid på.