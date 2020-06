Flomfare i nedre del av Ottadalen

Varselnivået for flomfare er oppjustert til oransje, nest høyeste nivå, i nedre del av Ottadalen. Bildet er fra Dyringsbrua ved Liavassosen i Skjåk i 2018. Da store mengder regn og vann fra snø- og bresmelting førte til at en rekke elver og bekker gikk over sine bredder i Nord-Gudbrandsdalen. Foto: Kåre Spestad / NTB scanpix