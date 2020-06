Nord-Norge blir værvinneren til helgen

Det været som meteorologene er absolutt mest sikre på, kommer til Nord-Norge i helgen. Og det blir det aller ypperste av sommerværet som kommer på besøk.

– Fredagen starter nok litt kjøligere i Nord-Norge enn den siste tiden, spesielt i Troms og Finnmark, men deretter kommer det et velplassert kolahøytrykk som gjør det godt og varmt i hele Nord-Norge, sier statsmeteorolog Pernille Bonander til NTB.

Været onsdag: Lummert og vått i sør - sommervarmen kryper nordover

Spesielt bra blir det på søndag, og både mandag og tirsdag fortsetter det gode været.

Opp mot 30 grader nordpå

– På søndag kan vi nærme oss opp mot 30 grader i Nordland, og i indre strøk av Troms og Finnmark kommer det opp i 25, kanskje helt opp mot 30 grader, sier hun.

Kun ut mot kysten i Finnmark blir det noe kjøligere vær.

I Sør-Norge er situasjonen noe annerledes. Det meteorologen er mest sikker på, er at det råder stor usikkerhet rundt helgen. Men det blir varmt.

– På fredag kan vi muligens få den varmeste dagen denne uka, både i øst og vest, fra Trøndelag og ned til Agder kan vi fort komme opp mot 30 grader, sier hun.

Usikkerheten dreier seg om et lite lavtrykk som kommer inn fra sør, passende nok et instabilitetslavtrykk som danner seg når det er store forskjeller på havtemperatur og lufttemperatur.

Lavtrykk som endrer seg raskt

– Det kan komme noe nedbør i tilknytning til dette, men lavtrykket endrer seg raskt, så dette er svært usikkert. Vi kan nok si at man må belage seg på litt nedbør i helgen, men det vil fortsatt være fint og varmt, understreker Bonander.

Hun sammenligner det med å sette en kjele med vann til koking og prøve å gjette seg fram til når første boble kommer til overflaten, noe som er svært vanskelig.

Med det flotte været og den varmen som kommer fredag, er det vanlig at det kommer en del korte, men kraftige regnbyger på ettermiddagen. Nedbøren som kan komme i helgen er en helt annen type enn fredagens ettermiddagsbyger.

– Denne nedbøren er mer langsiktig, hvis det kommer noe. Det kan holde på i lengre tid og være svært lokalt, men prognosene endrer seg raskt, sier hun.

Neste uke er også relativt usikker for hele landet, varmen vil stort sett holde seg, men høytrykkene er svært ustabile framover.

Skogbrannfare

Bonander understreker at det fortsatt er stor skogbrannfare i det meste av Sør-Norge, både i Trøndelag, på Vestlandet, på Sørlandet og Østlandet. Også på Finnmarksvidda er det sendt ut varsel om skog- og lyngbrannfare.

Selv om det kan komme en del nedbør, så er det langt fra sikkert at det kommer nok til at vannet siger ned i jordsmonnet. Typiske for styrtregn over kort tid er at det heller flommer over og sørger for oversvømmelse enn å trekke ned i bakken.

Tropenetter

Det er fortsatt ikke registrert noen tropenetter hittil i år, selv om det har vært nære på mange ganger. Den ustabile værtypen gjør at Bonander ikke kan se at vi vil få en tropenatt med det første.

– Natt til onsdag var Færder opp i 19 grader som minimum, men det er fortsatt litt for kjølig i havet til at vi får en tropenatt. Det må komme stabil varme over en lengre periode for å få det til, sier hun.

Pernille Bonander ber også folk om å tenke på UV-strålingen, og minner om at Meteorologisk institutt både på sine nye nettsider og i appen har gjort det lett å finne fram til UV-varselet.