Situasjonen avklart på Sola

– En person har meldt seg til politiet som eier av de to gjenstandene. Situasjonen er nå avklart og under kontroll, sier operasjonsleder i Sørvest politidistrikt Olaug Bjørnsen i en pressemelding.

Da var det to og en halv time siden politiet fikk melding om at det var funnet to mistenkelige gjenstander på helikopterporten på Sola.

Etter at gjenstandene var funnet, ble helikopterterminalen ved Stavanger lufthavn evakuert. Politiet sperret av helikopterporten, samt et område med radius på 200 meter.

I tillegg ble politiets bombegruppe tilkalt.

– Eieren har forklart at han glemte bagene der, sier innsatsleder Kjell Riise til Stavanger Aftenblad.