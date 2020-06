To som stakk av fra trafikkulykke i Stavanger, er funnet

Ulykken skjedde på Vestre Åmøy utenfor Stavanger litt før klokken 10 onsdag morgen.

Politiet meldte først om at det var to biler involvert i ulykken, men dette er nå rettet til at det kun dreier seg om én bil med fire personer.

To av disse ble sendt med ambulanse til sykehus, men skal ifølge politiet kun ha fått lettere skader. De to andre passasjerene stakk av.

Litt etter klokka 11 opplyser politiet at de har kontroll også på de to som stakk av, og at de skal sjekkes av helse.

Årsaken til ulykken og hvorfor de to stakk av, er ennå ikke kartlagt.

Politiet var på stedet med flere patruljer og hunder, og opprettet også sperring på broen over til øya.