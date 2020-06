To siktet for forsøk på å smugle 50 kilo kokain til Norge

Nå er de to siktet for narkotikaforbrytelser med en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

–Vi fikk melding fra tysk tollvesen om at de hadde funnet 50 kilo kokain i Bremerhaven, sier Kenneth Wilberg, leder av etterforskningsseksjonen for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt, til TV 2.

Kokainen var gjemt i et kjøleaggregat på en banankonteiner som kom fra Ecudaro og hadde Oslo Havn som endestasjon. Beskjeden fra Tyskland gjorde at Oslo-politiet 12. september i fjor kunne forberede seg på å slå til ved Oslo Havn og finne ut hvem som var klare for å hente narkotikaen, melder TV 2.

Siden kokainet ble beslaglagt i Tyskland, måtte norsk politi ta seg inn i båten før den kom til Norge og erstatte narkotikaen med tilsvarende mengder potetmel.

To albanske menn dukket etterhvert opp på konteinerhavna i Oslo og plukket med seg det de trodde var 50 kilo kokain. De to ble senere pågrepet av politiet på Tøyen i Oslo. Politiet anslår at beslaget har en gateverdi på opptil 100 millioner kroner.

– Vi har større beslag av kokain, men dette er et av de absolutt største vi har hatt i norsk sammenheng, sier Utby til TV 2.

Det er ikke pågrepet noen bakmenn i forbindelsen med saken, og etterforskning pågår fortsatt.