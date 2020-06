Forslag om økt torskekvote i Barentshavet

I tillegg forslår ICES at kvotene for både hyse, sei og snabeluer kan økes til neste år, opplyser Havforskningsinstituttet tirsdag.

– Siden vi har observert svakere individuell vekst og økt kannibalisme i torskebestanden, kan rådet virke overraskende. Men her må vi huske at høstingsregelen for denne bestanden sier at en kan fiske hardere på bestanden dersom gytebestanden er så høy som nå, sier havforsker Bjarte Bogstad.

Samtidig varsler han at en ikke kan vente at rådet til kvote vil ligge like høyt de påfølgende årene.