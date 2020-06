Ungdom forteller om planlegging av slåsskamper på nett

Det kommer fram i Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020.

– Selv om det er mye positivt ved det å være på nett, ser vi dessverre at ungdom også opplever ulovlige aktiviteter på digitale arenaer, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Hun etterlyser en nasjonal strategi på området barn og medier. En slik plan kan gi myndighetene mer kraft i arbeidet med å trygge barn og unge på nett og samtidig bidra til å få sosiale medier-aktørene til å ta sitt samfunnsansvar på alvor, sier direktøren.

Ønsket av ungdommen selv

I undersøkelsen oppgir én av fire har sett salg med hasj eller marihuana.

– Det er ungdom selv som har bedt oss om å stille spørsmål om slåssing og salg av alkohol og narkotika på nett, fordi de opplever at dette er blitt ganske vanlig. Det bekrefter funnene i undersøkelsen. At så mange unge blir eksponert for denne typen innhold på nett, kan bidra til at flere får lyst til å prøve rusmidler i tidlig alder, sier Velsand.

Medietilsynet ber nå sosiale medier-aktører ta grep.

Filter for rusmidler

Tilsynet mener det er problematisk at områder som ellers er strengt regulert, får spillerom på nett.

– Aktører som Snapchat, TikTok og Instagram må ta ansvar ved å fjerne filtre for ulovlige rusmidler og blokkere og kaste ut brukere som deler videoer om slåssing eller tilbyr alkohol eller narkotika på deres plattformer, sier Mari Velsand.