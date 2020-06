Politiet meldte feilaktig at mann døde i ulykke i Bergen – ingen er omkommet

Kollisjonen ble meldt klokka 6.50 og skjedde i krysset Steinsvikvegen og Storheia.

– Det var ingen passasjerer i bussen. Det er tre personer involvert, sjåføren i bussen, sjåføren av personbilen og en passasjer i bilen, sa operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB.

I elbilen var det to menn, begge født i 2001. De to og bussjåføren er innlagt på Haukeland universitetssjukehus. Politiet opplyser at de av hensyn til taushetsplikten ikke kan si noe mer om tilstanden deres.

– Politiet beklager på det sterkeste at vi kom med opplysninger om at en person var omkommet. Vi har vært i kontakt med de pårørende og beklaget direkte overfor dem. Vi beklager også at det ble sendt ut feil informasjon til presse om dødsbudskapet, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Politiet arbeider med å undersøke hvordan feilen kunne skje og kan per nå ikke si noe mer om årsaken, annet enn å konstatere at det skjedde en feil.