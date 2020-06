Stoltenberg snakker dagen før dagen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har pressekonferanse i Brussel klokka 11, dagen før alliansens forsvarsministermøte.

Mandag bekreftet president Donald Trump at USA vil redusere antallet amerikanske soldater i Tyskland til 25.000, 9.500 færre enn i dag, og anklaget Tyskland for å skylde penger til Nato. Det russiske utenriksdepartementet er positive til planene.

Stiftelsestilsynet legger fram nye tall

Stiftelsestilsynet bretter ut hvor mye penger stiftelser deler ut, samt hvor mange dugnadstimer og frivillige de har.

Funnene i undersøkelsen «Norske stiftelsers samfunnsbidrag» skal legges fram fra klokken 10.00. Rapporten og mer informasjon om funnene i undersøkelsen blir lagt ut på nettsider på samme tidspunkt.

Åpning av klimahus i Oslo

Klimahuset i Botanisk Hage får sin offisielle åpning tirsdag klokken 14, som så mye annet forsinket på grunn av koronaviruset. Det skulle vært åpning 26. mars. Der blir det både utstillinger og arrangementer med klima, miljø og bærekraft som tema.

Kronprins Haakon, ordfører i Oslo Marianne Borgen, Unicef-ambassadør Penelope Lea, rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen og investor Jens Ulltveit-Moe er til stede. Klimahuset på 650 kvadratmeter er det første bygget i Botanisk hage på over hundre år. Det blir det første huset av sin type i Norden og klimahus nummer fire i verden. Hovedmålgruppen vil være ungdom i alderen 14–16 år.

Nordisk råd med nominerte til musikkprisen 2020

Nordisk råd deler hvert år ut fem priser: Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris, filmpris, litteraturpris, musikkpris og miljøpris. Prisene er på 350.000 danske kroner hver.

Nominasjonene til musikkprisen 2020 vil bli offentliggjort på et strømmet arrangement. Musikkprisen fokuserer på å skape og utøve musikk på høyt nivå og deles ut annethvert år til et verk av en nålevende komponist, og annethvert år går prisen til et større eller mindre ensemble. I år går musikkprisen til et verk av en nålevende komponist.

Ett år siden massiv protest i Hongkong

Tirsdag er det ett år siden demokratibevegelsen holdt den enorme protestmarsjen søndag 16. juni i fjor. Ifølge aktivistene selv skal opptil to millioner ha deltatt i demonstrasjonen. Politiet har derimot anslått at opptil 338.000 var til stede langs protestmarsjens opprinnelige rute. Uansett var det store mengder å håndtere for politiet, og mange demonstranter holdt ut i gatene fram til grålysningen dagen etter.

Da politiet forsøkte å rydde gatene rundt hovedpolitistasjonen i Hongkong og ved den politiske lederen Carrie Lams kontorer, og ba om samarbeid, ble de møtt av flere hundre demonstranter som sto på kne og sang.