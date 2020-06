Cappelen fikk rettens medhold i fengselsoverføring

Dersom ikke kjennelsen ankes, kan han overføres fra Ila fengsel og forvaringsanstalt, der han har sittet i varetekt siden desember 2013, til Berg fengsel i Tønsberg kommune. Han har selv bedt om overføring til nettopp dette fengselet.

Påtalemyndigheten har ikke hatt innvendinger mot dette, men det fremgår av kjennelsen at kriminalomsorgen har avslått overføringen. Begrunnelsen har vært at en slik overføring ikke gjelder for varetektsinnsatte, og at utgangspunktet er at varetektsfengslede plasseres i fengsler med høyt sikkerhetsnivå.

I et brev til retten 5. juni skriver aktor, statsadvokat Lars Erik Alfheim, at Cappelen, uansett domsresultat, nærmer seg halv tids reell soning, og at påtalemyndigheten ikke har noe behov for ekstra sikkerhet, blant annet med hensyn til bevisforspillelse.

Retten er enig med både aktor og 53-åringens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, i at de alminnelige hensynene som begrunner at varetektsfengslede plasseres i fengsel med høyt sikkerhetsnivå, ikke lenger gjør seg gjeldende for Cappelen.

I kjennelsen skriver dommerfullmektig Espen Ostling at retten overlater til kriminalomsorgen å beslutte hvilket fengsel han skal overføres til og hvor raskt en slik overføring kan skje.

– Idet kjennelsen kun er ment å avklare spørsmålet om overføring, fastsettes det ikke noen frist for fortsatt varetektsfengsling, heter det videre.