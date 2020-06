Store skader etter eksplosjon i bygg i Kristiansand

Eksplosjonen skal ha skjedd i et teknisk rom, og bygget er evakuert. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent.

– Den skadde er en mann i 20-årene som skal ha utført noe arbeid i eller i tilknytning til et teknisk rom, sier operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen i Agder politidistrikt til NTB.

Mannen er ved bevissthet og fraktet til sykehus for sjekk. I tillegg er to øvrige ansatte sendt til legevakta etter at de muligens har fått i seg noe røyk.

– Deler av veggen er blåst ut. Det er et solid bygg når det gjelder bæreevne, så det er ingen mistanke om at det vil klappe sammen. Bildene ser voldsomme ut, så det har vært futt i eksplosjonen, sier Andersen.

Bedriftslokalet tilhører industrikonsernet OneCo. Ifølge Fædrelandsvennen landet metallgjenstander fra bygget på taket av et garasjeanlegg med tre etasjer omtrent 50 meter unna.

Operasjonslederen sier at det sannsynligvis ikke er gass i bygget. Tidligere ble det opplyst at det luktet gass på stedet.

Politiet fikk melding om eksplosjonen mandag klokka 13.28. Andøya ligger en snau mil utenfor Kristiansand sentrum.