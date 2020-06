Mann (46) dømt til fem års fengsel for incest

46-åringen mener datteren har framsatt falske anklager, skriver Stavanger Aftenblad.

Blant annet mener tiltalte at det dreier seg om at datteren ikke ønsker at foreldrene hennes skal flytte sammen igjen etter en skilsmisse.

Aktor la ned påstand om fem år og seks måneders fengsel. Det er flere skjerpende omstendigheter i saken, blant annet at voldtekten ifølge dommen skjedde i eget hjem, der jenta skal føle seg trygg.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes 46-åringen til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til sin datter. Videre ilegges han forbud mot å kontakte fornærmede på ubestemt tid.

Forholdet fant ifølge dommen sted i 46-åringens og datterens hjem en natt i januar 2019, mens jenta sov.