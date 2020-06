100 dager med korona – hvor er vi og hvor skal vi?

Denne uken er det 100 dager siden koronapandemien traff Norge med full tyngde 12. mars. NHO presenterer nå ti ambisjoner for Norge fram mot 2030.

Innledning ved NHO-direktør Ole Erik Almlid og sjeføkonom Øystein Dørum. De utfordrer partilederne til debatt om jobbskaping og bærekraft: Deltakere: Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Une Bastholm (MDG).

Regjeringen evaluerer fraværsregelen

Statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby offentliggjør en endelig evaluering av fraværsregelen som regjeringen innførte for fire år siden.

Antall fraværsdager i den videregående skolen gikk raskt ned med 40 prosent etter at fraværsregelen ble innført i 2016. Den innebærer at elever som har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, ikke vil få karakter. Fraværsregelen har fått kritikk for at den går hardt utover sårbare elever.

Rapporter om helse og omsorg

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) har vært i virksomhet i et års tid. Kommisjonens oppdrag er å undersøke alvorlige hendelser for å bedre pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten.

Klokka 9 mandag publiseres de tre første rapportene. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) innleder, mens Ukoms direktør, Pål Iden, vil presentere rapportene.

Grenser åpnes i Europa

Danmark åpner grensene for reisende fra Norge, Tyskland og Island, mens grensen fortsatt er stengt for reisende fra Sverige. Tyskland åpner grensene for reisende fra Schengen-området, med restriksjoner i enkelte delstater for reisende fra land med høye smittetall, blant annet Sverige.

Sveits og Belgia åpner grensene for innreise fra Schengen-området, mens Tsjekkia åpner grensene for reisende fra de fleste EU-land. I Hellas åpner flyplassene i Aten og Thessaloniki for enkelte flygninger fra andre land

Dom mot spiontiltalt amerikaner i Russland

Det ventes dom i rettssaken mot amerikaneren Paul Whelan, en tidligere marinesoldat som også har britisk, canadisk og irsk statsborgerskap. Han ble pågrepet i desember 2018 i Moskva og tiltalt for spionasje i Russland.

Whelan risikerer opp til 20 års fengsel om han blir funnet skyldig. Dom er ventet etter klokka 10 mandag. Russland har tidligere avvist at en byttehandel med USA er aktuelt.

Ny høring i Meng Wanzhou-saken

Det er nytt rettsmøte i Canada i utleveringssaken om Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou, der hun er ettersøkt av amerikanske myndigheter, anklaget for brudd på USAs sanksjoner mot Iran.

Domstolen i Vancouver ga for snart tre uker siden grønt lys til å la prosessen om utlevering av Meng til USA, fortsette. USA anklager også Meng for bedrageri, men selv avviser hun alle anklager.