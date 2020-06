Koronastille sommer rammer turbussbransjen

Det er om lag 500 selskaper med 3.000 ansatte som driver med turbusskjøring i Norge. På grunn av reiserestriksjonene som er innført, er 2.500 sjåfører permittert, skriver Dagens Næringsliv.

– Situasjonen er kritisk. Vi vil garantert se at en rekke av turbusselskapene går konkurs i løpet av 2020, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport til avisen.

Han sier at selskapene har reddet seg så langt ved å permittere ansatte og søke om kompensasjon for faste kostnader. Uten noen utenlandske turister å kjøre rundt i sommer, forsvinner inntektene som berger mange selskaper gjennom vinteren.

Kompensasjonsordning for faste kostnader slår dessuten uheldig ut for flere turbusselskaper. De som eier bussen selv, får mye mindre kompensasjon enn selskapet som leaser busser.

– At de nå får kompensasjon for leasingkostnader kan utgjøre en forskjell på 30.000–35.000 kroner per buss per måned. Når du sitter med nærmere 30 busser, blir det ganske brutalt. Regjeringen har gjort mye bra i denne koronakrisen, men her ligger det en stygg feil, sier daglig leder Lasse Aarstrand i Schaus Buss.