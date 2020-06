Gunhild Stordalen advarer mot sommervarmen: – Ikke normalt

Lørdag sørget lavtrykk for knallvær og sommervarme over hele landet. Lærdal gikk av med temperaturseieren, der ble det målt 28,2 grader. Også i Nord-Norge ble det flere steder meldt om høye temperaturer.

Søndag kveld meldes det at sommeren skal fortsette og at Sør-Norge og Trøndelag kan se frem til en uke med strålende og stabilt vær.

– Det ser ut til at det er liten fare for ettermiddagsbyger i indre strøk, men ellers fortsetter det pene været. Vi venter temperaturer opp mot 30 grader, forteller statsmeteorolog Per Egil Haga til NTB.

Men den stekende sommervarmen faller ikke i like god jord hos alle. Søndag la EAT-gründer Gunhild Stordalen ut et innlegg på Instagram der hun var tydelig på at hun er bekymret for de stigende temperaturene.

«Noen liker det varmt, men dette er IKKE normalt. 2020 er på vei til å bli tidenes varmeste år. Jeg er engstelig og mer bekymret enn noensinne. Hvis regjeringer er for opptatt med å bekjempe corona og feiler i å handle på de større krisene foran oss, vil vi stå overfor mange og mye dødeligere sjokk i de kommende årene», innleder hun med.

Stordalen fortsetter innlegget med å understreke at større kriser vil ramme de fattigste og mest sårbare hardest, med økende global ulikhet som en følge.

«Med mindre de skaper nye, grønne jobber, egenkapital og miljøbeskyttelse, er det ikke sikkert vi klarer det. Men det er fremdeles tid. Og i dag har vi – folket – mye mer makt enn maktmenneskene. Det er grunnen til at vi skal heve stemmene våre og FORLANGE FORANDRING NÅ», avslutter hun.