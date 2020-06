Sommeren fortsetter: Strålende stabilt vær i hele Sør-Norge til uka

Det blir sol og høye temperaturer hele den kommende uka i store deler av landet. Særlig i Sør-Norge og i Trøndelag vil det strålende været fortsette.

– Det ser ut til at det er liten fare for ettermiddagsbyger i indre strøk, men ellers fortsetter det pene været. Vi venter temperaturer opp mot 30 grader, forteller statsmeteorolog Per Egil Haga til NTB.

Det gode været ser også ut til å holde seg til neste helg, men det vil komme et væromslag mot slutten av neste helg. Etter det kan det bli lavere temperaturer.

Varierende vær i Nord

Nord-Norge vil også få fint vær både førstkommende onsdag og til neste helg, men etter en fin helg nå blir været i nord betraktelig kaldere.

– Det blir kjølig start på uka, mens pålandsvind og høytrykk torsdag og fredag gjør at Nord-Norge først får flere finværsdager til neste helg.

Økt fare for skogbrann

Det tørre og varme været har også økt risikoen for skogbranner, særlig langs kysten i Sør-Norge, og de som ferdes i skog og mark bes være ekstra oppmerksomme.

– Vi vurderer nå å sende ut varsel for Trøndelag, og har allerede sendt ut varsel for resten av Sør-Norge, forteller Haga.