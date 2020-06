Oppsagt kaptein godtok millionforlik med staten

Mannen var kaptein på E-tjenestens «spionskip» Eger, og ble tvunget til å slutte da han fylte 63 år.

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) hadde anlagt søksmål mot staten for usaklig oppsigelse og saken skulle ha vært startet i Oslo tingrett mandag.

Men nå har E-tjenesten inngått et forlik med den tidligere kapteinen etter at partene lørdag formiddag kom til enighet om et forlik, skriver aldrimer.no.

Kapteinens advokat bekrefter forliket, men ønsker ikke å bekrefte selve beløpet. Det samme gjelder regjeringsadvokaten.

Ifølge aldrimer.no foreligger det både skriftlige og muntlige avtaler som slår fast at det er 70 års aldersgrense som er avtalt for sjøfolkene på E-tjenestens fartøyer Eger og Marjata, og ikke 63 år, slik E-tjenesten har praktisert siden januar 2019.