Mann pågrepet etter voldshendelse på Årnes

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for vold etter at han skal ha slått ned en mann på en fest i Årnes på Romerike natt til søndag.

Den skadde mannen ble kort tid etter fløyet til Ullevål sykehus i Oslo med luftambulanse. Ifølge politiet er han alvorlig skadd.

Mann til sykehus etter å ha falt ut av vindu i Arendal

En mann i 20-årene er innlagt på Arendal sykehus etter at han falt ut av et vindu i en bygård og fire meter ned på fortauet. Politiet fikk melding om hendelsen i Arendal klokken 1.19.

– Vi vet ikke hvordan det har gått med ham, men han var bevisst da han ble sendt til sykehus, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til NTB.

Trump unngikk kontroversielle tema

I talen til nyutdannede offiserer ved militærakademiet West Point snakket president Donald Trump om samhold og ikke om urolighetene den siste tiden.

Avgangselevene ved West Point fikk høre Donald Trumps hyllest til «den amerikanske soldaten» og det amerikanske samholdet, men han nevnte ikke militærets rolle i antirasismedemonstrasjonene den siste tiden eller hans egne trusler om å kalle inn militær hjelp om ikke delstatene ordner opp i egne rekker.

Helseministeren i Chile byttet ut

Chiles har fått ny helseminister etter misnøye med hvordan ledelsen i det hardt rammede landet har taklet koronakrisen. President Sebastián Piñera kunngjorde helseminister Jaime Mañalich sin avgang lørdag, og senere å dagen ble Enrique Paris tatt i ed som ny statsråd i en seremoni strømmet på nett.

Ifølge de offisielle registrerte tallene er antall covid-19-dødsfall i Chile oppe i over 3.000, men ifølge en melding fra den undersøkende journalistiske organisasjonen CIPER lørdag, har Chile informert Verdens helseorganisasjon (WHO) om at det reelle tallet trolig er over 5.000.

Kina med høyeste smittetall per dag siden april

Kina melder søndag om 57 nye tilfeller av koronasmitte i landet det siste døgnet. Det er det høyeste smittetallet på ett døgn siden april.

Til tross for at tallene er relativt små i det folkerike landet, er voksende bekymring i Kina over at smittetallene den siste tiden øker. Ifølge helsemyndighetene er 36 av de siste smittetilfellene personer som er smittet i Beijing, der et nytt utbrudd har medført umiddelbar nedstenging av markedet og nabolag.

Mer enn 120 skadd i demonstrasjoner i Libanon

Hundrevis demonstrerte lørdag for tredje dag på rad i Libanon, provosert av økte utgifter og regjeringens mangel på handlekraft. Over 120 er skadd i sammenstøt i Tripoli.

Demonstranter i Beirut ropte slagord mot regjeringen og protesterte mot de økende levekostnadene og regjeringens tilsynelatende mangel på evne og vilje til å gjøre noe med Libanons verste økonomiske situasjon siden borgerkrigen i perioden 1975–1990.

Minst 60 drept i nytt angrep nordøst i Nigeria

Minst 20 soldater og 40 sivile er drept av en utbrytergruppe fra Boko Haram i to angrep i den urolige Borno-delstaten nordøst i Nigeria lørdag.

Den islamske staten Vest-Afrika provinsen (ISWAP), som er en utbrytergruppe fra Boko Haram har ifølge Reuters påtatt seg ansvar for de to angrepene lørdag i Monguno og Nganzai.