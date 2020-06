Redningsaksjon for to tenåringsjenter på badedyr

Etter nærmere én time på sjøen ble jentene plukket opp av en fritidsbåt mens redningsskøyta fulgte like bak.

– Vi prøvde å padle flamingoen innover med hendene, men strømmen var sterk, og vi ble slitne. Vi ble ganske stresset og var redd for å bli påkjørt av båter, sier en av jentene til Bergensavisen.

Hun anslår at de endte minst 200–300 meter unna land. Ferden startet like ved Salhus kirke, som ligger 2 mil nord for Bergen sentrum.