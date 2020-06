Gutt (6) døde etter badeulykke i Molde i slutten av mai

Det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding lørdag kveld.

Gutten fikk livreddende førstehjelp etter å ha blitt funnet i sjøen av brannvesenets dykkere for to uker siden. Politiet undersøker hendelsen rutinemessig.

– Det er ingen opplysninger som tyder på noe annet enn at dette er en ulykke, sier politioverbetjent Kjell O. Moen.

Ulykken skjedde ved badeplassen Retiro i Molde. Gutten ble først fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim og deretter fraktet til Rikshospitalet i Oslo.

– En del av undersøkelsene politiet gjør er å se på om det for eksempel er forhold på området som kan endres på, for å forebygge at slike hendelser skal skje, fortsetter Moen.

Politiet opplyser at de ikke vil svare på spørsmål ut over pressemeldingen på nåværende tidspunkt.