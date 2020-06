Passasjer bevisstløs etter bussulykke i Moss

Ifølge Øst politidistrikt var det fem passasjerer i bussen da ulykken skjedde.

En passasjer skal ha falt og slått seg såpass at vedkommende ble bevisstløs. Vedkommende var imidlertid ved bevissthet da ambulansen ankom stedet.

Tre andre passasjerer, to kvinner og et barn, er kjørt til legevakt for nærmere undersøkelser.

– Bussen har kjørt inn i en veisperring, sier operasjonsleder Karianne Knudsen hos Øst politidistrikt til Moss Avis.

Politiet vet ikke nærmere årsak til ulykken, men det skal ifølge avisen ha væt flere hendelser på stedet i forbindelse med pullertene, som kan heves og senkes. Pullertene skal automatisk senke seg for busser.

Saken oppdateres