Ekskona puttet avføringsmiddel i maten til eksmannen

Etter skilsmissen begynte Larvik-mannen å få kraftig diaré og magesmerter i flere perioder over ett års tid – uten å forstå hvorfor.

En gang måtte han også legges inn på sykehus på grunn av smertene, melder NRK.

Etter at han under et Spania-opphold over tre uker var helt frisk, begynte han å fatte mistanke om at noe ikke var riktig.

Han hadde lagt merke til at melken i kjøleskapet smakte litt søtt av og til, og at maten hadde byttet plass.

Mannen installerte derfor et overvåkingskamera på kjøkkenet og avslørte dermed at ekskona snek seg inn og puttet avføringsmiddel i mat og drikke.

Hun hadde nemlig beholdt en nøkkel til huset etter skilsmissen.

I Vestfold tingrett innrømmet hun å ha puttet avføringsmiddelet Laxoberal i maten flere ganger og ble dømt til 30 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.