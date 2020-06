Forbrukerrådet mener flyselskapene gjør det for vanskelig å kreve refusjon

Forbrukerrådet er kritisk til at flee flyselskaper gjemmer bort informasjon om hvordan man kan få refusjon for kansellerte flyreiser på nettsidene sine. Istedenfor gjør de det mye lettere å få en tilgodelapp eller bonuspoeng. Her et bilde fra Kristiansand Lufthavn Kjevik under koronakrisen. Foto: UAS Norway (POOL), Anders Martinsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix