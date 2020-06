Barnevernsbolig brant i Marnardal – politiet mistenker ildspåsettelse

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 1.36, og da de kom fram var det full overtenning i huset. Ingen er kommet til skade i brannen, opplyser politiet i Agder.

– Det var to ansatte og en beboer i huset. Alle er uskadd. Vi har grunn til å tro at brannen er påsatt og har kontroll på den mistenkte, som er over den kriminelle lavalderen, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til NTB.

– Denne personen skal avhøres, men det kan hende det ikke skjer før til uken, sier Eide.

Ved 6.30-tiden lørdag morgen har brannmannskapene kontroll på stedet.

– De klarte å begrense brannen til huset der brannen startet, sier operasjonslederen.