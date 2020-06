Nasjonalballettens husregissør: – Det er i krisetid vi viser hvem vi er

Over 20 lokale sykehjem, flere skoler og et fengsel har siden 8. mai fått oppleve ballett i forestillingen «Nasjonalballetten kommer!». Konseptet, som ble utviklet i korona-nedstengningen, utvides nå med turné til Østfold, Innlandet og Vestlandet.

Endringer i restriksjonene fra 15. juni gir også grønt lys til kulturarrangementer som samler opptil 200 mennesker. Det muliggjør en forsiktig gjenåpning av Operahuset – noe som blir feiret med dans på taket. 15. juni er det duket for verdenspremiere på «We are better now» – en forestilling skapt av husregissør Marit Moum Aune.

– Med «Nasjonalballetten kommer!» har vi holdt oss i gang hele tiden, og forestillingen som får premiere mandag springer ut av denne tankegangen. For det er i krise vi viser hvem vi er, og selv om det er en fryktelig vanskelig tid for teatrene så har vi også en plikt til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, sier hun til NTB.

Ballettsjef ved Den Norske Opera & Ballett, Ingrid Lorentzen, sier seg enig og legger til:

– Det har aldri vært mer meningsfylt å spille forestillinger. Det å være ute blant folk og dele en opplevelse som ikke er digital, gjør noe mer med oss. For oss som har reist rundt til sykehjem, skoler og et fengsel denne våren, har det vært utrolig mange sterke møter.

Spesiell vår

Stykket «We are better now» skildrer dansernes egne historier denne spesielle våren.

– Her danser det forventningsfulle paret som skulle giftet seg i Australia – men som ble nødt til å avlyse. Vi får også møte ungdommen som ble innesperret med moren sin i ukevis, paret som i isolasjon må gå dypere og ærligere inn i forholdet som har vart i mange år, samt det nyforelskede paret som kastes inn i tosomheten.

– Og så møter vi den amerikanske danseren som er desperat etter å få reise hjem til New York, og som følger de dramatiske hendelsene herfra. Han får høre at faren er koronasyk og flere av morens kolleger i helsevesenet dør av viruset. Så kom drapet på George Floyd og gjorde så voldsomt inntrykk, det måtte med, det også, sier Moum Aune om forestillingen som spilles 15., 16. og 17. juni.

– Tenk nytt!

Husregissøren gleder seg til å ta i bruk den øverste delen av Operataket.

– Det er fint og flott med Bieber og co., men det er jo enda flottere at vi kan bruke det sjæl, slår hun fast – og forteller om hektisk aktivitet. En ny ballett trenger man ofte et par år på å skape, men her var det bare å brette opp ermene. Ny musikk er på plass til forestillingen som dypest sett handler om å være isolert.

Regissøren håper forestillingen og reisevirksomheten til Nasjonalballetten kan inspirere også andre kulturinstitusjoner til å tenke nytt.

– Teater kan vi spille fra et lasteplan! Vi må legge kortene på nytt, ingen gamle regler eller planlagt program kan styre oss nå. Nå trenger vi kunsten mer enn noensinne, vi må fortsatt spille, synge og danse og holde på – selv om det virker helt håpløst.

– I dette tilfellet er det rett og slett en fordel å være litt gæren.