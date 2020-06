Hæren har fått ny sjef

Han kommer fra stillingen som sjef for Brigade Nord.

– Lars Lervik har utmerket seg som en tydelig leder på ulike nivå i Hæren gjennom mange år, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i en kommentar. Han trekker fram bredden i Lerviks erfaring som en viktig styrke.

Han har blant annet har vært eskadronsjef i Panserbataljonen, instruktør ved kampvåpenets utdannings- og kompetansesenter og militærassistent for generalinspektøren for Hæren. I 2010 ble han utnevnt til sjef for Telemark bataljon.

Fra 2013 til 2018 tjenestegjorde han i Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner i Forsvarsdepartementet, fra 2014 var han leder for seksjon for nasjonal sikkerhetspolitisk, krisehåndtering og beredskap.

Lervik tiltrer stillingen som sjef for Hæren i august. Nåværende sjef for Hæren, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen, overtar som forsvarssjef.