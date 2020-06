Prislappen for regjeringens omdiskuterte bestilling på 1000 nødrespiratorer kom på 63 millioner kroner, som ABC Nyheter meldte torsdag etter å ha fått innsyn i kontrakten mellom Helse Sør-Øst og Laerdal Medical AS.

– Innkjøpet virker litt hodeløst fra regjeringens side, lød kritikken fra helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap) som mener pengene kunne vært brukt mer fornuftig.

Også Jon Henrik Laake som er overlege ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, og nestleder i Norsk anestesiologisk forening, er kritisk innkjøpet.

– Disse respiratorene kan ikke brukes til å behandle pasienter med covid-19, sa Laake til ABC Nyheter.

– Jeg tror samfunnet ville hatt større utbytte av at pengene ble brukt til forskning enn til kjøp av nødrespiratorene, sa han videre og viste til at 63 millioner kunne finansiere 12 forskningsprosjekter.



– Var prosessen i forkant av denne bestillingen god nok?

– Det var behov for å handle raskt, og det var ikke tid til å gjennomføre detaljerte utredninger, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet om regjeringens bestilling av 1000 nødrespiratorer. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Da beslutningen om å bestille 1000 nødrespiratorer ble tatt, var vurderingen fra Folkehelseinstituttet at smittetoppen kunne komme allerede i mai. Selv om det var bestilt ordinære respiratorer, ville ikke de kunne leveres før tidligst i juni/juli. Vi sto dermed i fare for å ikke kunne gi nødvendig intensivbehandling. Det var behov for å handle raskt, og det var ikke tid til å gjennomføre detaljerte utredninger, svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til ABC Nyheter.

– På dette tidspunktet var vår vurdering, basert på faglige tilbakemeldinger, at det ville være behov for nødløsninger, fortsetter hun.

Erlandsen forklarer at på bakgrunn av smittesituasjonen og den totale sykdomssituasjonen, vil det være en fortløpende vurdering om det er behov for nødrespiratorer, og hvilke behov de kan dekke.

– Allerede før bestilling var det klart at 1000 nødrespiratorer var mer enn Norges behov. Det ble derfor åpnet for at en andel av nødrespiratorene kunne fordeles til i andre land som hadde behov for bistand. Om det skulle komme en forespørsel etter nødrespiratorene fra andre land, må det gjøres en konkret vurdering av om nødrespiratoren oppfyller de medisinske behovene for den aktuelle pasientgruppen, sier statssekretæren.

