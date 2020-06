Rapport: Ny flyplass i Bodø ikke blir samfunnsøkonomisk lønnsom

Ifølge NRK blir ikke rapporten fra Holte Consulting offentliggjort før kommende mandag, men de lokale politikerne er kjent med innholdet. Ordfører Ida Pinnerød (Ap) er uenig i konklusjonene.

Det var Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet som engasjerte Holte Consulting for å kvalitetssikre alternativene for flytting av flyplassen.

Planen er å bygge den nye flyplassen 900 meter sør for den nåværende. Hovedbegrunnelsen for dette er at flyttingen vil frigjøre arealer som skaper en positiv utvikling for byen.