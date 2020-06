Regjeringen kommer med oppdaterte reiseråd

Regjeringen kommer med nye reiseråd for Norden klokken 14. Det åpnes for reiser til Danmark utenfor København, men ikke for ferieturer til Sverige, ifølge NRKs anonyme kilder.

Regjeringen mener at risikoen for koronasmitte i Sverige er for høy, men har vurdert om det skal gjøre unntak for enkelte deler av landet, ifølge VG

Digital avslutning på Norges FN-valgkamp

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og kronprins Haakon deltar på en digital mottakelse for FN-ambassadører i anledning avslutningen av kampanjen for Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd 2021–2022.

Den 17. juni blir det klart om Norge får blir med i den celebre klubben rundt bordet i FNs sikkerhetsråd.

Russland feirer nasjonaldag

President Vladimir Putin skal delta i den offisielle feiringen av Russland-dagen, den russiske føderasjonens nasjonaldag. I år er det 30 år siden Russland erklærte seg selvstendig fra Sovjetunionen, som gikk i oppløsning i 1991.

Russiske myndigheter har oppfordret befolkningen til å unngå store forsamlinger under feiringen.

Hollywood gjenopptar produksjonen

Film- og TV-produksjoner starter igjen i California etter på ha vært stanset i flere måneder på grunn av koronarestriksjoner.

Hyppig testing, bruk av masker og temperaturmåling er blant tiltakene som er blitt foreslått for gjøre det mulig å gjenoppta produksjonsaktiviteten.

Carlsen spiller semifinale

Magnus Carlsen er på god vei mot finale i Clutch Chess International-turneringen. Han leder med fire poeng etter første dag av semifinalen mot Levon Aronian. Andre del spilles fra klokken 20.

Nordmannen trenger bare 3,5 poeng på de seks partiene fredag for å kvittere ut finalebilletten. Det er 10 poeng å spille om.