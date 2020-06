Vindkraftmotstandere på Haramsøya møtte forståelse hos ordførere

Demonstrantene mot utbyggingen av det nye vindkraftverket på Haramsøya utenfor Ålesund møtte torsdag ettermiddag både ordføreren i Ålesund og fylkesordføreren i Møre og Romsdal.

Og de fikk støtte og forståelse fra begge.

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) sa til demonstrantene at hun har fulgt med på hav de har gjort, og at hun er enig i at det føles urettferdig.

– Innrømmelse

– Når regjeringen nå sier at de vil gjøre om på konsesjonssystemet så ligger det en innrømmelse i det, at det ikke er godt nok. Om den kampen dere nå tar får konsekvenser for framtidige saker, så vil det fortsatt være blodig urettferdig om vi ikke får gjort noe her , sa hun ifølge Sunnmørsposten.

Også fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) i Møre og Romsdal støttet demonstrantene.

– Jeg har grått med dere i dag. Ingen veier skal være uprøvd, sa Torve.

Vil ha møte med regjeringen

Styret i Nei til vindkraft på Haramsøya, sammen med ordføreren i Ålesund og fylkesordføreren, har blitt enige om å be regjeringen om et møte med statsråd Tina Bru (H).

Haramsøya 20200611. Politiet fjerner her bilen til Hans Petter Thue, som sitter i bilen med låste dører. Motstandere av det planlagte vindkraftanlegget på Haramsøya har de siste ukene blokkert veien opp til Haramsfjellet med en bil, for å hindre transport av utstyr til anlegget. Foto: Hilde Beate Ellingsæter / Norde / NTB scanpix Foto: Hilde Beate Ellingsæter / Norde / NTB scanpix

Politiet har sett seg nødt til å sperre veien for å unngå flere biler med aktivister opp Haramsfjellet. Det skal torsdag ikke være aktivister igjen på fjellet hvor det planlagte vindkraftverket skal ligge.

Ved 14-tiden kom de første anleggsmaskinene på plass på toppen av fjellet, 16 dager etter at de egentlig skulle ha vært der. Flere demonstranter fulgte anleggsmaskinene opp, men det gikk fredelig for seg.

Fjernet bil

Saktegående demonstranter prøvde tidligere på formiddagen å forsinke gravemaskinene og politiet varslet da at det ville bli skrevet ut flere forelegg for sivil ulydighet

Politiet fikk også fjernet en bil som de siste ukene har blokkert tilgangen til utbyggingsområdet til det planlagte vindkraftanlegget på Haramsfjellet. Bilen var uplassert av demonstranter for å hindre transport av utstyr til anlegget.

Roser demonstranter

Politiet roser demonstrantene for oppførselen torsdag. I en pressemelding sier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim i Ålesund at politiet nå var nødt til å sette foten ned og sørge for at entreprenøren fikk anleggsmaskinene opp på fjellet.

– Vi dro til øya torsdag morgen med store ressurser – forberedt på flere scenarioer. Men etter den gode dialogen vi har hatt med vindkraftmotstanderne de siste ukene, så trodde vi og håpet at det skulle gå greit. Vi er utrolig lettet og glade for at de aller fleste demonstrantene fulgte våre oppfordringer, sier Solheim.