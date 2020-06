Representantskapet om Tangen-ansettelsen: Det gjenstår fortsatt å etablere gode nok kontrolltiltak

Tangen tiltrer som leder av oljefondet 1. september.

«Representantskapet vil bemerke at arbeidsavtalen med underliggende avtaler, erklæringer og garantier fra ulike parter utløser behov for etablering og dokumentasjon av nye kontrolltiltak utover de eksisterende kontrollene i Norges Bank», skriver representantskapet i Norges Bank i et brev til Stortinget.

Å kontrollere gjenstående risikoer og etablere rammer for hvordan risikoer skal håndteres, vil være en viktig oppgave framover for Norges Bank, hovedstyret og sentralbanksjefen, skriver de.

«Hovedstyrets løpende kontroll må være dokumentert, og vil være gjenstand for representantskapets tilsyn»

Finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik, sier det er svært uvanlig og alvorlig å få et slikt brev fra Norges Banks representantskap

– Det viser at det har vært viktig å gå ansettelsen etter i sømmene. Det er bra at Stortinget nå får mulighet til å gå inn i representantskapets vurderinger, sier Tajik.

Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, viser også til hvor uvanlig det er at Stortinget får et slikt brev. Han mener det tilsier at det må holdes en høring på Stortinget for alle involverte.

Det gjenstår fortsatt mange ubesvarte spørsmål, sier han.

– De konstruksjoner som skal fungere som en brannmur, framstår mer og mer som en sveitserost når man hører vurderinger fra jurister og eksperter på selskapsrett, sier Gjelsvik.

