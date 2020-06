Gutt (12) fikk huskestativ over seg - alvorlig skadet

Ulykken skal ha skjedd på en lekeplass i Kjørestadveien i Farsund i Agder torsdag, ifølge Politiet. De fikk melding om ulykken klokken 11.33 ifølge Fædrelandsvennen.

– Det er et barn i skolealder som har fått et lekestativ over seg. Barnet er bevisst og får behandling av ambulansepersonell på stedet, men tilstanden er uavklart, sa operasjonsleder Hans Waage i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Ifølge avisen ble gutten, som er 12 år gammelt, fraktet fra stedet i ambulanse, før han ble fløyet videre til Ullevål sykehus med luftambulanse.

Et barn i skolealder er involvert. Skadeomfanget er uavklart. Blir behandlet av ambulansepersonell på stedet. — Politiet i Agder (@politiagder) June 11, 2020

Klokka 16.27 oppdaterte akuttmottaket på Sørlandet sykehus at tilstanden til gutten er alvorlig, men ikke livstruende.

Gutten skal ha vært på en skoletur da ulykken skjedde. Hans foreldre er varslet og politiet har rutinemessig opprettet underskøkelsessak.

Avisen melder at huskestativet stod på kommunal grunn, som ble driftet av en velforening. I april skal de ha fått beskjed av kommunen mo å fjerne stativet, da det ikke var i forskrigsmessig stand.