Frp-gjennomslag: Fem bomveier fjernes

Regjeringspartiene og Frp er enige om revidert nasjonalbudsjett og har i forhandlingene flyttet på 4,3 milliarder kroner.

* Regjeringen flytter 1 milliard kroner til helse. 400 millioner kroner går til å hjelpe eldre som er rammet av coronapandemien, og 600 millioner går til å redusere helsekøer.

* Norske kystkommuner får i år og neste år 1,25 milliarder kroner mer, totalt 3,25 milliarder, fra Havbruksfondet

* Egenandelen i regjeringens kompensasjonsordning for bedrifter fjernes for mai og ut august. Fra før var egenandelen for bedrifter halvert fra 10.000 kroner til 5.000 kroner.

* Regjeringen bevilger 600 millioner kroner til sletting av bomgjeld. Det betyr at fem bomstasjoner fjernes.

* Regjeringen bevilger 700 millioner kroner til vei.

* Frp har fått gjennomslag for å reversere regjeringens forslag om å utsette kutt i makssatsen for eiendomsskatt. Kuttet fra 5 til 4 promille kommer dermed allerede neste år.

Kilde: NTB