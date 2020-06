Drapssiktet i Haugesund varetektsfengsles i fire uker

Det ble klart etter et fengslingsmøte i Haugaland tingrett torsdag. De to første ukene blir i full isolasjon, og de neste to med brev- og besøksforbud.

– Bakgrunnen for begjæringen er bevisforspillelsesfare. Siktede har tatt betenkningstid, sier påtaleansvarlig Øyvind Bore i en pressemelding.

Det var 35 år gamle Kjartan Slettemoen Hodne som ble knivstukket flere ganger på gaten i Haugesund sentrum tirsdag. Han døde på sykehus senere samme dag.

Politiet har fått tilgang til video av deler av hendelsen. I tillegg er en rekke vitner er avhørt.

Har ikke latt seg avhøre

Den siktede er en norsk statsborger bosatt i Haugesund som ikke er tidligere kjent for politiet.

Han vil ikke forklare seg onsdag, og det er ikke klart når det vil bli gjort et nytt forsøk på avhør, ifølge politiet.

– Det er frivillig om en ønsker å forklare seg for politiet. Siktede har gitt uttrykk for at han ønsker å samarbeide, og derfor har vi tro på at vi skal få til et avhør. Politiet er interessert i å avhøre siktede så snart han er klar for det, sier Bore.

Fortsetter undersøkelser

Politiet jobbet onsdag, sammen med Kripos, med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet og i et tilstøtende bygg. Dette arbeidet vil fortsette i dagene fremover. Det jobbes også med sikring og gjennomgang av mobile enheter, og avhør av vitner fortsetter også torsdag,

Politiet meldte om knivstikkingen klokka 11.40 tirsdag. Cirka 20 minutter senere opplyste de at en mann ble pågrepet like i nærheten.

Det var flere vitner til knivstikkingen. På stedet var det tydelige blodspor. Politiet har oppfordret vitner som har behov for oppfølging for å håndtere inntrykk, til å ta kontakt med helsevesenet.