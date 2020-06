Halvparten av de coronaledige er nå ute av ledighetskøen

Etter at coronakrisen startet, har 431.100 personer registrert seg som arbeidssøkere hos Nav. Siden den gang har 215.500 personer forlatt ledighetsstatistikken.

– Under coronakrisen gikk Norge på to uker fra å ha svært lav ledighet til den høyeste ledigheten siden krigen. Tre måneder senere er om lag halvparten av dem som er blitt ledige under coronakrisen ute av ledighetskøen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Da de meste omfattende coronatiltakene ble iverksatt i Norge 12. mars, var 106.200 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav. Medregnet disse har totalt 537.200 personer vært registrert som arbeidssøkere siden coronakrisen startet.

Dette innebærer at de har vært helt eller delvis arbeidsledige eller arbeidssøkere på tiltak.

Nav opplyser at de jobber hardt for å utbetale ytelser til de som har blitt arbeidsløse eller permitterte, og at de har behandlet over 200.000 søknader om dagpenger under coronakrisen. Til nå har Nav utbetalt 10 milliarder kroner i dagpenger under coronakrisen og 1,4 milliarder kroner i lønnskompensasjon.