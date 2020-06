Manshaus planla terroraksjon mens han leste Tarrant-manifest

Manshaus hadde 2. august 2019 lastet ned manifestet til Brenton Tarrant, som drepte 51 mennesker i angrepet mot to moskeer i New Zealand i mars samme år. Manshaus opplevde at teksten understreket at man hadde et personlig ansvar for å endre situasjonen, ifølge tingrettsdommer Annika Lindström.

– Han opplevde ansvaret som ubehagelig og stressende. Han begynte å planlegge en væpnet aksjon. Han ble inspirert av Tarrant og bestemte seg for å aksjonere mot muslimer, sa Lindström.

Manshaus: – Jeg forventer å bli kjent skyldig og få en streng straff

Ren rase

Ifølge dommen fortalte også stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen sin mor om flere rasistiske kommentarer fra Manshaus. Blant annet hadde han stilt spørsmål ved at hun brukte solkrem «siden hun var brun», samt sagt at det var bra at hun ikke var med i et bryllup han deltok i, «for da ble det et hvitt bryllup». Da stemoren konfronterte Manshaus med uttalelsene, sa han at stesøsteren overdrev.

Lindström fortalte videre om en samtale fra familiens kjøkken på Eiksmarka i Bærum, der Manshaus sa til broren sin at han ville drepe ham dersom han giftet med en kvinne som ikke var europeisk.

Det var også flere diskusjoner med familiemedlemmer, der Manshaus snakket om viktigheten av å holde den hvite rase ren.

Manshaus ble torsdag dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år.

SE VIDEO: Her leser tingrettsdommeren opp domsslutningen:

Ikke én terrorhandling

Retten mener Manshaus drap på søsteren og angrepet mot Al-Noor-moskeen ikke er å se på som én terrorhandling, men som et drap og en terrorhandling.

Manshaus er dømt for drapet på stesøsteren, som var adoptert fra Kina.

– Drapet fremstår som mer rasistisk motivert enn som terror, sa dommeren.

Retten vurderer heller ikke moskéangrepet som en fullbyrdet terrorhandling, men som et forsøk på dette.

ABC forklarer: Philip Manshaus og terrorsaken i Bærum: