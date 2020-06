Leiebilen snudde da sjåføren fikk øye på tollere og politi

– Vi syntes jo det var litt rart at bilen var tom, da de sa at de hadde vært på handletur, sier kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Tollerne fattet fredag 6. juni interesse for en norsk leiebil som passerte grenseovergangen ved Kornsjø, på vei hjem fra Sverige. Da både Tolletaten og politiet hadde biler på småveiene i nærheten, valgte de å stanse bilen sammen for kontroll. De tok oppstilling ved Idd kirke, klare for å vinke bilen inn til veiskulderen.

Leid bil for å handle

Men den muligheten fikk de ikke.

20.000 sigaretter pakket i disse pappeskene ble funnet forlatt i veikanten av en bil som kjørte vekk fra toll- og politikontroll 6. juni. Foto: Tolletaten

– Rundt 200 meter før bilen skulle passere patruljene, stanset den og snudde. Ikke i høy fart eller noe sånt, men tollerne og politiet på stedet fikk jo likevel inntrykk av at sjåføren ikke ville ha kontakt, forteller Grandahl.

De kjørte etter, og fikk etter hvert stanset bilen. Da viste det seg at bilen var tom for varer, noe tollerne og politifolkene stusset over.

– Da fikk de forklart at sjåføren og passasjeren, to menn hjemmehørende i Viken, hadde leid bilen for å dra på handletur i Sverige.

– Selv om de visste at de måtte i karantene da de kom hjem?

– Ja, ja – og dem har det vært en del av i koronaperioden. Så fortalte de at butikkene hadde vært stengt og at de derfor ikke hadde handlet likevel. De ble etter hvert sluppet videre, forteller Grandahl.

Pappesker

Da bilen hadde kjørt videre, undersøkte mannskapene stedet der bilen først snudde – og oppdaget to store pappesker i veikanten. I pappeskene lå svaret de lette etter: 20.000 sigaretter.

– Da ble det en ny tur på hjul etter leiebilen, som ble stanset igjen – og denne gangen tatt med til tollstasjonen for en nærmere kontroll. De to i bilen innrømmet at sigarettene var deres. Politiet håndterte saken derfra, opplyser Grandahl.

Det ble ikke gjort nye funn da bilen ble undersøkt på tollstasjonen.

