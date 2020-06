Stortinget kan måtte bruke sommerferien på Tangen-saken

Torsdag samles representantskapet i Norges Bank for å diskutere ansettelsen av hedgefondmilliardæren Nicolai Tangen.

– Vårt mandat gir oss ikke mulighet til å bruke verken meninger eller skjønn. Vi skal se på ansettelsesavtalen opp mot de regler og retningslinjer som er i Norges Bank, sier leder for representantskapet Julie Brodtkorb til NTB.

Representantskapet fører tilsyn med driften av Norges Bank på vegne av Stortinget.

Kan ende med historisk brev

Det er tre mulige utfall etter et slikt møte: Representantskapet kan si seg fornøyde med svaret det har fått fra hovedstyret, de kan sende hovedstyret et nytt brev med ytterligere spørsmål eller de kan sende saken videre til behandling i Stortinget.

Brodtkorb sier at det er lite aktuelt med et nytt brev til hovedstyret fordi representantskapet har fått svar på de spørsmålene de har stilt. Dermed blir det en diskusjon om merknadene er oppfylt og om saken skal gå videre eller ikke.

Det vil i så fall bli første gang representantskapet sender et slikt brev til Stortinget.

– Det står i sentralbankloven at vi skal sende en tilsynsrapport minst én gang årlig. Det betyr at vi kan sende mer enn én, men det har ikke skjedd før. Om representantskapet vil sende brev til Stortinget om denne saken utenom den årlige rapporten vil avklares torsdag, sier Brodtkorb.

Venter enstemmighet

Representantskapet består av 15 medlemmer med bakgrunn fra de politiske partiene. De skal stemme over utfallet, men Brodtkorb påpeker at det handler om å vurdere om en merknad er oppfylt eller ikke. Hun venter derfor ikke at det blir en delt beslutning.

– På møtet blir oppgaven til representantskapet i denne saken å se om merknadene er fulgt opp av Hovedstyret. Hittil har representantskapet alltid vært enstemmig i sine rapporter til Stortinget.

Sommerfri

Tangen skal etter planen begynne i jobben 1. september. Hvis Stortinget eventuelt skal rekke å behandle saken, kan det møtte skje i løpet av sommerferien ettersom det bare er en drøy uke igjen av vårsesjonen.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik mener det ikke byr på noe problem.

– Det er fullt mulig for finanskomiteen å behandle et slikt spørsmål før han tiltrer, og det er også mulig å sette et stortingsmøte, hvis det er nødvendig, sier han.

Er du beredt på å bruke av møtefrie sommerdager til dette?

– Ja, definitivt. Det handler om verdier for 10.000 milliarder kroner. Vi må ha mest mulig trygghet rundt både forvaltning og omdømme til fondet, så dette er en av de aller viktigste oppgavene vi kan ta fatt i.

Mulig høring

Dersom Stortinget får saken på sitt bord, vil det være naturlig at finanskomiteen holder høring om saken, mener Gjelsvik.

– Det vil være viktig for oss å innhente dokumentasjon. Jeg mener det vil være relevant å høre både sentralbanksjefen og finansministeren. Kanskje også ledelsen i oljefondet, og det kan også være klokt å innhente eksterne eksperter som kan belyse spørsmål, sier Gjelsvik.