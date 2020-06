Mer enn 70.000 koronadøde i Latin-Amerika



Antall dødsfall som knyttes til covid-19 i Latin-Amerika har passert 70.000. Det viser en oversikt fra nyhetsbyrået AFP basert på tall fra de latinamerikanske lands myndigheter.

Brasil, regionens hardest rammede land, står for nesten 40.000 av dødsfallene, mens Mexico har passert 15.000 dødsfall.

Ansiktsgjenkjenning på vent

Amazon og politiet i USA legger sitt omdiskuterte samarbeid om ansiktsgjenkjenning på is i et år, etter anklager om at det egger til rasisme og diskriminering.

Avgjørelsen kommer etter sterkt press, underskriftskampanjer og samme uke som IBM uttalte at selskapet slutter å tilby ansiktsgjenkjenningsteknologi, fordi teknologien kan føre til diskriminering og brudd på menneskerettighetene.

NHO-topp lanserer kuttreform for staten

NHO-topp Stein Lier-Hansen mener veksten i offentlig sektor må stagges. Han vil slanke staten, etterlyser bedre ledelse og ønsker seg flere jobber i privat sektor.

– Vi må begrense veksten i offentlig sektor og samtidig sørge for at de som jobber der, kan gjøre mer med mindre ressurser, sier Stein Lier-Hansen til Klassekampen.

18 nye koronatilfeller

Det var ved midnatt registrert 8.594 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 18 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 31 tilfeller.

USAs fotballforbund tillater markeringer

Det amerikanske fotballforbundet sier at det har opphevet sitt krav om at spillere må stå mens nasjonalsangen spilles før kamp.

Forbundet vedgår at påbudet fra 2017 om å stå var feil og på kollisjonskurs med Black Lives Matter-bevegelsen, skriver Reuters.