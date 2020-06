Leger fraråder at barn under ett år sover i hengekøye

– Barn under ett år skal sove på fast underlag. Vi er urolige over at også de yngste barna blir lagt til å sove i hengekøye, sier leder Elisabeth Selvaag i Barnelegeforeningen, til Aftenposten.

Med norgessommer i sikte planlegger mange familier turer i skog og mark. Gjerne med overnatting under åpen himmel. Barnelegeforeningen er imidlertid urolig og mener foreldre må ta ekstra hensyn til barn under ett år.

– Vi er kjent med at det dessverre har vært tilfeller hvor barn under ett år har dødd helt uventet mens de sov i hengekøye, sier Selvaag.

Rådet hennes er at babyer under ett år på tur bør sove på et fast liggeunderlag, i en vognpose eller med en dyne som ikke er for stor.