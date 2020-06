Byrådslederen: – Ikke viktig hvor politiet har kontor

Johansen sier han ikke er så opptatt av hvor politiet er lokalisert.

– Hvor de har kontorplassene sine er ikke viktig, sier han til Dagsavisen.

Den nye politistasjonen vil bli plassert i Groruddalen. Etter det Dagsavisen kjenner til er Kjelsrud-området i Bydel Alna, ikke langt fra Ikea og E6, en aktuell plassering. En endelig beslutning kommer i august.

– Politiet forsikrer at ny lokasjon vil ha raskt utrykningsatkomst til alle steder i Groruddalen, og også til andre bydeler, sier byrådslederen.

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) sa mandag at SV ville kjempe med nebb og klør for å hindre en nedleggelse. Også Frps Aina Stenersen er kritisk til planene og har sagt at hun vil foreslå at bystyret sier nei til en nedleggelse.