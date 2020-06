Ennå ingen enighet om revidert budsjett – opposisjonen frykter tidsnød

Finanspolitikere fra regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF møtte kolleger fra Frp til nye forhandlinger onsdag kveld, uten å komme til enighet.

Finanskomiteen har allerede overskredet to interne frister. Leder Mudassar Kapur (H) avviser at han begynner å kjenne på tidspress.

– Vi tar den tiden vi trenger. Det er ikke tvil om at tiden går, men vi fyller den med godt innhold og arbeidslyst, sier han.

Han sier arbeidet er krevende ettersom komiteen denne gangen skal behandle to store saker samtidig – revidert nasjonalbudsjett og fase tre av regjeringens coronapakke.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe skal etter planen møtes torsdag morgen eller formiddag. En eventuell avtale må først godkjennes der.

Opposisjonen bekymret

I opposisjonen begynner de å murre over at tiden kan bli svært knapp for å komme med merknader når en avtale etterhvert kommer på plass. SVs Kari Elisabeth Kaski er bekymret for at de ikke vil få tilstrekkelig tid til å gå gjennom en avtale.

– Det er snakk om mange milliarder og et omfattende revidert-opplegg som nesten er som et statsbudsjett, sier hun til NTB.

Stortingets vårsesjon avsluttes neste fredag, men Kaski antyder at det kan bli aktuelt å utvide den hvis det er nødvendig.

– Vi har ikke noe mer lyst enn andre til å utvide sesjonen. Men hensynet til at opposisjonen må få tid til å gå inn i enigheten, må gå foran behovet for å avslutte sesjonen 19. juni, sier hun.

– Ansvarlig behandling

Også Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik er skeptisk til om det blir nok tid til å gå gjennom en omfattende avtale.

– Disse fire partier har forhandlet i hvert budsjett siden 2013. De har ofte sittet på overtid, og så har det kommet noe merkelige saker uten utredning eller dialog – enten det er flypassasjeravgift eller plastposeavgift.

– I den situasjonen vi nå står er det utrolig viktig at vi får et gjennomarbeidet forslag. Dette er store spørsmål som krever en ansvarlig behandling i Stortinget, sier han.