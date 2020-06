Alvorlig trafikkulykke i Kongsvinger

Overfor TV2 omtaler politiet ulykken på fylkesvei 205 som alvorlig. En person skal ha vært fastklemt i bilen.

– Bilen er knust og ligger på taket. Det brenner i bilen, og brannvesenet har ennå ikke kommet på stedet, sier operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til TV 2 en halvtime etter at de fikk melding om ulykken.

Politiet opplyser like over 20.00 at brannen er slukket og at en bevisstløs person er dratt ut av bilen.



Brannen slukket. En person er berget ut av bilen. vedkommende er bevisstløs. Ambulansepersonell jobber med livreddende førstehjelp.Norsk luftambulanse er på stedet. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) June 10, 2020

Det ble gjort livreddende arbeid på stedet og personen blir fløyet til Ullevål sykehus. Skadeomfanget er uavklart.

Ifølge politiet var det forbipasserende som meldte fra om ulykken, som ble meldt inn klokken 19.16. Det skal ikke ha vært vitner til selve ulykken.

Ifølge NTB er fylkesveien stengt etter hendelsen.