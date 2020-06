Vidar Helgesen blir direktør for Nobelstiftelsen

Han overtar etter Lars Heikensten som går av med pensjon ved årsskiftet, opplyser stiftelsen i en pressemelding onsdag.

– Oppdraget som Nobelstiftelsen har, og arven etter Alfred Nobel er viktigere enn noen gang. For meg står Nobelprisen for vitenskap, det frie ord og fredelig dialog, sier Helgesen.

– Vidar Helgesen har lang erfaring med internasjonalt samarbeid i spørsmål som klima, demokrati og menneskerettigheter. Dette er sentrale temaer for Nobelprisen, men det er framfor alt Helgesens lange erfaring med å le og utvikle idébasert virksomhet som gjør han til den rette for rollen som direktør for Nobelprisen, sier leder Carl-Henrik Heldin i Nobelstiftelsens styre.

Helgesen leder i dag det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi. Han var klima- og miljøminister fra 2015 til 2018 og har tidligere jobbet som jurist og diplomat.